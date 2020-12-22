شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف منزلين لناشطين مدنيين بعبوتين ناسفتين فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقى اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا منزلين لناشطين مدنيين في حادثين منفصلين بمحافظة ذى قار، وقال المصدر الأمني ـ في تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إن "عبوة انفجرت مستهدفة منزل ناشط مدني ضمن منطقة الشرقية في الناصرية دون تسجيل إصابات".

وأضاف المصدر ،الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "منزل ناشط آخر يقع ضمن قضاء الدواية، تعرض كذلك إلى استهدفا بعبوة ناسفة، ما أسفر عن تسجيل أضرار مادية فقط".

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