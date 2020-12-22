- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت وزارة التجارة اليوم، استدعاء 415 حافلة مرسيدس / Travego – Tourismo موديل 2015 – 2019م.
وبررت الوزارة الاستدعاء بسبب خلل في قفل الباب؛ قد يؤدي إلى فتح الباب وفصله عن المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة، ما يزيد من احتمالية خطر حدوث إصابة للركاب ومستخدمي الطرق.
ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بتويتر، إلى التحقق من شمول هيكل الحافلة من خلال recalls.sa والتواصل مع الوكيل لإصلاح أو استبدال قفل الباب مجاناً.
كانت هذه تفاصيل خبر “التجارة” تعلن استدعاء 415 حافلة مرسيدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.