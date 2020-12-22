شرطة جدة: الإطاحة بعصابة إثيوبية طعنت سائق أجرة وسرقت ما بحوزته من مبالغ نقدية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على عصابة إثيوبية مكونة من 3 أشخاص مخالفين لأمن الحدود قاموا بالاعتداء على سائق أجرة بالمحافظة. وأوضح “سناب الداخلية”، أن العصابة طعنت السائق وسلبت ما بحوزته من مبالغ نقدية وهاتف نقال. وأقروا بارتكابهم عدد من الجرائم، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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