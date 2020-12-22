شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم: استقبال أكثر من 26 ألف قضية منذ بداية العام الهجري.. وهذه المنطقة تتصدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت بيانات رسمية صادرة من ديوان المظالم عن إجمالي القضايا التي استقبلتها محاكم الاستئناف والمحاكم الإدارية منذ بداية العام الهجري 1442. ووفقاً لـ” الوطن” بلغ إجمالي القضايا نحو 26.610 قضية، وذلك وحتى نهاية شهر ربيع الثاني، منها 8963 قضية بمحاكم الاستئناف بنسبة 33.7 %، و17647 قضية بالمحاكم الإدارية بنسبة 66.3 %. وأظهرت البيانات أن النسبة الأعلى من قضايا الاستئناف استقبلتها منطقة مكة المكرمة بـ 2037 قضية بنسبة 22.7 %، تلتها منطقة عسير بـ 1968 قضية بنسبة 21.9 %. وجاءت في المرتبة الثالثة محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض بـ 1851 قضية بنسبة 20.6 %. فيما جاءت في صدارة المحاكم الإدارية محكمة الرياض بـ 4532 قضية، ثم المحكمة الإدارية بأبها بـ 2644 قضية، ثم إدارية جدة بـ 2347 قضية.

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