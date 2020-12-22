شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع: ذروة الموجة الباردة يومي «السبت» و«الأحد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبد الله المسند، موعد ذروة الموجة الباردة على المملكة يومي السبت والأحد القادمين .

وقال المسند في تغريدة على حسابه بتويتر : ”هبوط ملموس وملحوظ في درجة الحرارة، في الشمال وشمال الوسط وهذا يتزامن مع قولهم: “لا برد إلا بعد الانصراف”. أي انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي، وهذا يصادف اليوم “.

وأضاف : “ذروة الموجة الباردة ستكون يومي السبت والأحد، وقد تصل الصغرى إلى الصفر المئوي أقصى شمالي المملكة”.

من جهة أخرى، توقع المسند استقرار جوي عام في عناصر الطقس على معظم المناطق ، وتشكل سحب متفرقة قد يهطل منها زخات مطرية خفيفة على أجزاء محدودة من مكة عسير جازان ، وربما سحب عابرة ماطرة شرقي حائل القصيم .