شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع: ذروة الموجة الباردة يومي «السبت» و«الأحد» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبد الله المسند، موعد ذروة الموجة الباردة على المملكة يومي السبت والأحد القادمين .
وقال المسند في تغريدة على حسابه بتويتر : ”هبوط ملموس وملحوظ في درجة الحرارة، في الشمال وشمال الوسط وهذا يتزامن مع قولهم: “لا برد إلا بعد الانصراف”. أي انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي، وهذا يصادف اليوم “.
وأضاف : “ذروة الموجة الباردة ستكون يومي السبت والأحد، وقد تصل الصغرى إلى الصفر المئوي أقصى شمالي المملكة”.
من جهة أخرى، توقع المسند استقرار جوي عام في عناصر الطقس على معظم المناطق ، وتشكل سحب متفرقة قد يهطل منها زخات مطرية خفيفة على أجزاء محدودة من مكة عسير جازان ، وربما سحب عابرة ماطرة شرقي حائل القصيم .
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