شكرا لقرائتكم خبر عن الحصيني يتوقع: أمطار متفاوتة من اليوم حتى صباح الغد على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : توقع الباحث في الطقس والمناخ ، عبدالعزيز الحصيني ، أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة -بإذن الله- خلال الساعات القادمة من اليوم الثلاثاء لصباح غد الأربعاء على أجزاء من مناطق مكة وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة وشرق الشمالية. كما توقع الحصيني رياح متوسطة على الشرقية وشرقي مكة والمدينة والمرتفعات الغربية والجنوبية.

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