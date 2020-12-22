شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة»: جميع من أخذوا لقاح «كورونا» يتمتعون بصحة وعافية ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة عليهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن جميع من أخذوا لقاح كورونا -ولله الحمد- يتمتعون بصحة وعافية ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة عليهم. ودعا متحدث الصحة الجميع للتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح. وأوضح أنه يمكن التواصل عبر وزارة الصحة 937 ( @SaudiMOH937 ) لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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