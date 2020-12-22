في مصر وبسبب كورونا.. "الأزهر" يلغي مناهج يناير و"التعليم" ترفع الغياب

ووفقا لبوابة "أخبار اليوم" الحكومية فإن ذلك يعني عدم وضع امتحانات في منهج يناير تخفيفا على الطلبة بالمعاهد الأزهرية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا.

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وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن إنشاء منظومة "اسأل نجبك" للرد على الأسئلة الخاصة بالمناهج، والأمور الإدارية التي تيسر على الطلاب وأولياء الأموروحددت رابطا لإضافة سؤال وهو: https://bit.ly/370Np8s

وفي سياق متصل أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورا بشأن نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 – 2021.

وقد تضمن المنشور الذي تم تعميمه على جميع مدارس الجمهورية عدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الغياب.

لكن المنشور أكد كذلك على استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين في الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية، مع إتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمي للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل، لاستكمال الدراسة ومواصلة التعلم في سنوات الدراسة القادمة.

أيضا أوضح المنشور ما تم التأكيد عليه سابقا من عدم عقد امتحانات للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي.

ولفت المنشور إلى أن الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي الراغبين في البقاء في المنزل، يمكنهم متابعة شرح الجزء المتبقي من المنهج على القناة التعليمية "مدرستنا ١"، بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة أدمودو وبنك المعرفة المصري، ومنصة البث المباشر.

وأشار المنشور أيضا إلى عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بدءاً من يوم الأحد 10 يناير 2021 وسيشمل التقييم المحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول كاملا.

يذكر أن الوزارة كانت قد أكدت من قبل على أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد إلكترونيا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقا.