إقلاع أول طائرة إسرائيلية من مطار بن غوريون إلى المغرب

وتقل الطائرة وفدا أمريكيا- إسرائيليا برئاسة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره.

ويضم الوفد مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بينهم مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات.

ومن المقرر أن تستغرق الرحلة من تل أبيب إلى الرباط، نحو 6 ساعات، بحسب ما أورده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في تغريدة على تويتر.

وأمس الإثنين، قال رئيس الوزرا الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء وداع مع كوشنر (آخر زيارة له إلى إسرائيل وهو في منصبه) الذي وصل إسرائيل استعدادا لرحلة المغرب :"تركت بصمتك على الشرق الأوسط كله.. هناك دول عربية أخرى ستمضي على طريق السلام هذا. سيلتقي بن شبات غدا ملك المغرب"، بحسب ما نقلته قناة "كان" الرسمية.

من جانبه قال مستشار ترامب مشيدا باتفاقات التطبيع التي توصلت إليها إسرائيل مع 4 دول عربية مؤخرا "السعودية تسمح للطائرات الإسرائيلية بالمرور فوق أراضيها. وتقوم المملكة المغربية بتدريس تاريخ الجالية اليهودية - أشياء كانت تعتبر خيالا قبل وقت قصير".

في سياق متصل، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الوفد الإسرائيلي يزور المغرب بمناسبة الإعلان عن إقامة علاقات تطبيع كاملة بين البلدين، لافتة إلى أنه من المقرر أن يلتقي العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأوضحت أن الوفد سيوقع العديد من الاتفاقيات مع المغرب في إطار عملية التطبيع التي أعلن عنها قبل نحو أسبوعين مقابل، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت أمس الإثنين، أن أول طائرة تابعة لشركة "العال" ستنطلق إلى المغرب سيكون عليها رموز معينة بينها "الكف".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان عبر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لها على "تويتر": "ستسير شركة طيران العال الإسرائيلية أول رحلة من إسرائيل إلى المغرب غدا الثلاثاء".

وأضافت "تجسيدا للعلاقات الثقافية المشتركة سيتم وضع رموز "الكف" أو "الخمسة"على الطائرة، إلى جانب عبارة السلام بالعربية العبرية والإنجليزية وأعلام المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة".

و"الكف" هو رمز يمثل حماية ضد العين الشريرة في الثقافة اليهودية القديمة وكذلك في التراث المغربي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في العاشر من الشهر الجاري، استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية التي تتنازع الرباط وجبهة البوليساريو السيادة عليها.

وتبع ذلك، إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي، مشددا على أن ذلك "لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.