ووفق التسجيل فقد أذاع أحد المساجد بيانا يدعو السوريين والمواطنين العرب المتواجدين في المدينة إلى التقيد بقرارات وزارة الداخلية التركية وعدم الخروج في أوقات الحظر وسط تهديد بمخالفة، وفقا لـ"aykiri".
وعلق الصحفي التركي على التسجيل عبر تغريدة له على منصة "تويتر" بالقول:
"أصبحت القرارات الرسمية تصدر باللغة العربية، السكان الأتراك يكادون يكونون أقلية".
وأضاف أن:
"معدل وجود السوريين والعراقيين كان يبلغ بالنسبة للسكان الأتراك حوالي 50% منذ حوالي عامين، والآن يبلغ حوالي 80%" مشيرا إلى أنه "التقط الفيديو من كيليس، وليس من العراق أو سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر بيان باللغة العربية في مدينة تركية وصحفي يشن هجوما على السوريين والعراقيين... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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