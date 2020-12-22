"حزب الله": ترامب قرر اغتيال سليماني لهذه الأسباب

وقال الأمين العام المساعد لـ"حزب االله"، الشيخ نعيم قاسم، في مقال على موقع "العهد" الإخباري ينشر قريبا ضمن ملف "فارس القدس"، إن "ترامب قرر اغتيال قاسم سليماني مباشرة وبوضوح، لأنه يعلم أن الشهيد هو الأكثر إيلاما لأمريكا ومشروعها الاستكباري".
وأكد الشيخ نعيم قاسم، أنه "لو لم يكن الشهيد قاسم سليماني الأكثر إيلاما لأمريكا ومشروعها الاستكباري لما قرر ترامب اغتياله مباشرة وبوضوح، ولو لم تكن نجاحاته وانتصارات محور المقاومة على يديه كثيرة لما كان بهذه المكانة العظيمة في قلوب الناس".
وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.
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