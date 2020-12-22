شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا: اتفاق بين الخرطوم وأديس أبابا على حل القضايا الحدودية سلميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إثيوبيا اليوم الثلاثاء، إن هناك اتفاقا بين الخرطوم وأديس أبابا على حل القضايا الحدودية بشكل سلمي ونهائي، وفق ما أفادت به قناة العربية، وجاءت تلك التصريحات بعدما شهدت المنطقة الحدودية اشتباكات مسلحة بين حرس الحدود السوداني وحركات إثيوبية مسلحة سقط على اثرها عدد من أفراد الجيش السوداني بين قتيل وجريح.

وفى وقت سابق، تقدم الجيش السوداني في الخطوط الأمامية داخل أراضيه بمنطقة الفشقة على الحدود مع إثيوبيا، (التي تسيطر عليها ميليشيات إثيوبية).