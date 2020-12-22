شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: الإعلام القطرى مصمم على تقويض أى اتفاق مصالحة فى الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن الأجواء فى الخليج تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، ولكن وسائل الإعلام فى الدوحة تصمم على الرفض، وغرد قرقاش على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق.. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".



انور قرقاش على تويتر

وقبل ذلك، كان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قال إن وجود الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار بمنطقة الخليج، مضيفا أنه يسهم في الاستقطاب السلبي، وكتب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "الوجود العسكري التركي في قطر طارئ ويساهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة.. ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه".

وعلى جانب آخر، أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن مسار الربيع العربى فاقم الأزمات والتحديات وكان بدون رؤية أو علاج للأزمات، وغرد قرقاش على حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "بينما تمر على العالم العربى الذكرى العاشرة لما يعرف بالربيع العربى، من الواضح أن الرؤية العربية الغالبة لمآلات العقد الدموى تختلف عن التقييم الغربى، فالحروب الأهلية والأرواح التى أزهقت خلال سنوات الضياع هذه وغياب المشروع التنموى هو ما ارتسم فى ذاكرتنا العربية".

وأضاف قرقاش، فى رسالته، "سيُكتب الكثير حول ما يعرف بالربيع العربى وفى تقديرى فإن الأهم هو تقييمنا العربى لهذا العقد الصعب وإخفاقاته على أرض الواقع للشعوب. وسيكون حكم التاريخ عسيرا وبالغ القسوة من حيث خسائرنا البشرية والمعنوية والمادية والاقتتال الدموى الممتد فى أكثر من دولة عربية".