الخرطوم تحصل على 1.1 مليار دولار مساعدات بإقرار الكونجرس قانون الحصانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة العدل السودانية اليوم الثلاثاء، إن الخرطوم ستحصل على 1.1 مليار دولار مساعدات ، بعد إقرار الكونجرس الأمريكى قانون الحصانة، جاء ذلك نقلا عن قناة الشرق للأخبار.

وصوّت الكونجرس الأمريكى، على اقتراح قانون يمنح السودان حصانة من أى ملاحقة قضائية جديدة فى الولايات المتّحدة تتعلق بهجمات إرهابية سابقة، في خطوة تندرج فى إطار الاتفاق التاريخى الذي أبرمه البلدان مؤخراً.

وينص اقتراح القانون، على "إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولايات المتحدة باستثناء القضايا التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفدرالي" والمتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر 2001، بحسب ما أعلن السناتوران الديموقراطيان تشاك شومر وبوب مينينديز في بيان مشترك.

كذلك فإن النص الذى طرح على الكونجرس الإثنين ينصّ على تقديم مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان، و120 مليون دولار إضافية ستخصص لسداد ديون مترتبة عليه لصندوق النقد الدولى.