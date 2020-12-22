الأرصاد : سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

الخليج – واس : توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: حائل والقصيم والجوف والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات: جازان وعسير والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.