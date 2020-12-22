العلاج الوظيفي مع الأخصائية كوثر العوبثاني

إعداد الحوار- نوال سعد الفردان: العلاج الوظيفي هو أحد المهن الطبية المساندة التي تقوم على أساس التقييم ومن ثم العلاج لمهارات الحياة اليومية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل جسدية أو عصبية أو إدراكية وذلك من خلال تطوير قدراتهم، استعادتها كما كانت من قبل، أو الحفاظ عليها من التراجع والتدهور.

الأخصائية كوثر سعيد العوبثاني تخرجت من جامعة الملك سعود عام 2014 , أخصائية علاج وظيفي في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية, خبرة 5 سنوات.

ما هو العلاج الوظيفي بشكل عام؟

العلاج الوظيفي من متخصصات التأهيل يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة او أي شخص يواجه مشكلة او اعاقة سواء جسدية او نفسية او مشكلة وظيفية وسبب تسميته علاجا وظيفيا لأن أي مشكلة تؤثر على وظيفية الشخص من ناحية اعتماده على نفسة في الأكل والشرب و مهارات الحياة اليومية او حتى عن ممارسة حياته بشكل عام او دورة كمعلم كربة منزل كل هذي من المشاكل الوظيفية اما كانت مشاكل جسدية او نفسية او عقلية أخصائي العلاج الوظيفي يهتم فيها بأنه يأهل المريض اما من ناحية تمارين او من ناحية اعطاءه ادوات مساعده.

هل هو لسن معين؟

لا ليس لسن معين هو تخصص شامل لكل الفئات الأطفال والشباب والكبار , للأطفال مثل اللذين يكون عندهم أمراض جينية او أمراض بالأعصاب او أمراض سلوكية وعقلية مثل الشلل الدماغي , متلازمة داون و التوحد فرط الحركة هذي كلها يتدخل فيها العلاج الوظيفي , اما كبار السن مثلا بعد الجلطات او في الشباب تكثر عندهم اصابات العمود الفقري بعد الحوادث وحتى في بعض الحروق او صابات اليد العلاج الوظيفي له دور فيها.

من هم الذين يحتاجون للعلاج الوظيفي؟

أي شخص يكون عنده مشكلة جسدية او اعاقة جسدية او عقلية او نفسية او حتى سلوكية تؤثر عليه او تسبب خلل له في اداء وظيفيته اليومية و هذي الحالات بالعادة في المستشفيات يتم تحويلهم من طبيب الاطفال او طبيب الاعصاب او حتى العظام للعلاج الوظيفي , و احيانا في المدارس هنا فالسعودية مراكز الرعاية النهارية للأطفال يكون اخصائي العلاج الوظيفي متواجد والأخصائي يشتغل في فريق عمل يكون فيها الطبيب الذي يشخص الحالة , و علاج طبيعي وتربيه خاصة واحيانا اخصائي نطق و تخاطب.

كم تستغرق مراحل العلاج الوظيفي؟

مراحل العلاج يحددها الاخصائي مع المريض على حسب الحالة ليست دائما محدودة من الممكن في اصابات اليد الكسور الحروق هذي بعضها يكون لها بروتوكول في مدة معينة من شهرين لثلاثة لكن ممكن الاطفال تأخذ فترات اطول على حسب كل طفل وحالته والهدف , ويختلف الهدف من طفل لأخر هذا الطفل يقدر يكتب مهارات ما قبل المدرسة ممكن طفل ثاني عشان مهارات الحياة اليومية يقدر يجلس بنفسه مهارات حركية يحتاج انه ينجزها مع طفل التوحد وفرط الحركة نركز على مهارات التركيز والانتباه كل حاله تختلف وهذي يحددها في الخطة العلاجية اخصائي العلاج الوظيفي.

ما هو دور المعالج الوظيفي؟

دوره كتوعيه فالمجتمع بانه يوعي عن الأمراض المنتشرة ودورنا معها , الوعي أول خطوة فالتغيير عندما يكون عند الأهل وعي من البداية أن المرض يحتاج له اخصائي علاج وظيفي فهذا يساعدنا من ناحية تدخل مبكر ثاني شيء دورنا في المدارس من ناحية تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والذين لديهم صعوبات , ودورنا في المستشفيات مهم سواء من أول ما يدخل المريض الطوارئ اذا كانو يحتاجون أي ادوات مساعده كجبار او يحتاجون المريض ينتقل من الكرسي الى السرير او العكس او حتى كتأهيل في مراكز التأهيل سواء مستشفيات التأهيل في المستشفى احيان يكون في قسم تأهيل او في المستشفيات عامه وحتى في مراكز العلاج النفسي مثل مستشفى الامل في اماكن كثير بدأ يعتمدون فيها على اخصائي العلاج الوظيفي.

المشاكل التي تتطلب علاجا وظيفيا؟

المشاكل كما ذكرنا مشاكل جسدية و مشاكل ادراكيه او حتى مشاكل سلوكية ونفسيه , مشاكل جسديه تكون بعضها وراثيه و بعضها أمراض عصبيه مثل الشلل الدماغي بعضها مشاكل تكون من الطب النفسي مثل التوحد وفرط الحركة بعضها بسبب كبر السن مثل الزهايمر وغيره , أي مشكلة تسبب خلل للمريض في اداء مهارات الحياة اليومية هذي يحتاج فيها تدخل من العلاج الوظيفي.

برأيك ما لفرق بين أخصائي العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي؟

العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي كأنهم عينان فرأس هم تخصصين جميهم من تخصصات التأهيل من الممكن أن العلاج الطبيعي عادة يهتم بقوة الحركة مثل المشي التوازن لكن بالنسبة للعلاج الوظيفي نظرتنا شموليه أكثر نعطي المريض سواء الطفل او الكبير أنشطه وظيفية أكثر , اذا العلاج الطبيعي يهتم بانه يقوي حركات الجسم نحن نعلمه كيف يجلس بشكل صحيح اذا هو يقوي يدينه نحن نعلمه كيف يمسك القلم بشكل صحيح كيف يكتب بشكل صحيح كيف يعتمد على نفسه بالأكل بشكل صحيح كيف يلبس , باختصار ننظر للمريض بشكل وظيفي أكثر.

مامدى أنتشار العلاج الوظيفي في السعودية؟

الحمد الله قبل خمس سنوات كنا نحن اول دفعة تخرجت من جامعة الملك سعود عام 2014 و الان الفرق كبير أصبح التخصص في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز , الحرس و جامعة الاميرة نورة وحتى في جدة و الأحساء ف مشاء الله التخصص أصبح ينتشر اكثر , لكن مازلنا للان ننتظر من وزارة التعليم لان وجودنا مهم جدا فالمدارس من أجل الاطفال اللي عندهم صعوبات ومشاكل لان الان مازال مقتصر العلاج الوظيفي في المستشفيات ومراكز الرعاية النهارية يعني و الى الان في حاجه للتوظيف يتوسع اكثر .

في نهاية الحوار نشكر الدكتورة الأخصائية كوثر العوبثاني على اتاحة الوقت لنا ونتمنى لها المزيد من النجاح والتوفيق .