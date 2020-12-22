أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمة الحجز الذكي للمركبات في أبوظبي منذ انطلاقها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

في إطار جهود شرطة أبوظبي المبذولة في سبيل الارتقاء بخدمات المتعاملين إلى أفضل الممارسات، استفاد نحو 10402 متعامل من خدمة الحجز الذكي للمركبات في عهد مالكها بدلاً من حجزها في ساحة الحجز بدءً من انطلاق الخدمة من تطبيق الخدمة الذكية لحجز المركبات منذ مايو 2019م.



ودعت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين إلى الاستفادة من خدمة الحجز الذكي للمركبات عبر الموقع الالكتروني التي تتيح لهم حجز مركباتهم في منازلهم أو اختيار المكان المناسب لهم وتحت مسؤوليتهم في أي مكان في الدولة، ما يسمح لهم من العناية بالمركبة وتشغليها، لضمان سلامتها من أضرار التوقف الطويل، ويمكن استخدام المركبة في الحالات الطارئة بعد أخذ موافقة رسمية حيث تتم مراقبتها في مركز القيادة والتحكم عند تحركها لأي موقع.

وأكدت أن خدمة الحجز الذكي للمركبات متوفرة في جميع مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين بمديرية المرور والدوريات بمدينة أبوظبي والمناطق الخارجية ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، مقابل مبلغ قدره 15 درهماً عن كل يوم حجز.

كما يمكن التقديم على الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي، وكذلك إمكانية طلب الخدمة المميزة التي يتم فيها زيارة الفني المختص إلى موقع المتعامل والمراد حجز المركبة فيه مقابل رسوم إضافية للخدمة المميزة.

ويعتمد جهاز الحجز الذكي في عمله على تقنية متطورة مرتبطة إلكترونياً مع غرفة المراقبة، لإرسال إشارات عند مخالفة الحجز المنزلي للمركبات، وضمان عدم تحرك المركبة المحجوزة خلال فترة الحجز في الأماكن المحددة.

وتشمل الخدمة الذكية جميع أنواع المركبات الخفيفة والثقيلة والشاحنات والحافلات، وكذلك غالبية المخالفات المرورية متاحة للاستفادة عبر خدمة الحجز الذكي للمركبات