شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب بالسعودية صحو بالإمارات معتدل بالكويت وبارد في البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختلفت توقعات مراكز الأرصاد في دول الخليج، في الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء، في كل دولة، حيث أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة بالسعودية، أما في الإمارات يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وإلى التفاصيل:-

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق حائل و القصيم، الجوف والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

طقس الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر غرباً.

الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س خاصة على البحر.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:46 الثاني عند 08:15 ..و الجزر الأول عند الساعة 12:21 والجزر الثاني عند الساعة 00:46 .

وفي بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 16:19 والمد الثاني عند الساعة 04:05 ..والجزر الاول عند الساعة 10:33 والجزر الثاني عند الساعة 20:54 .