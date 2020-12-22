العربية: ميليشيا الحوثي ترفض سفر توأم سيامي للعلاج خارج اليمن

ورفضت ميليشيا الحوثي، مساء الأحد، عرضاً من الأمم المتحدة لنقل التوأم السيامي إلى خارج اليمن، برعاية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقال مصدر طبي مطلع على حالة التوأم السيامي، في مستشفى السبعين في صنعاء، للعربية نت، إن الحوثيين لم يبلغوا العائلة أو الأطباء المراقبين لحالة الطفلين في المستشفى، اللذين يحتاجان إلى علاج سريع في الخارج.

وأطلق مستشفى السبعين في صنعاء، نداءً إنسانيا، من أجل التحرك لعلاج التوأم السيامي خارج البلاد، لأن المستشفى المتخصص بالأمومة والطفولة لا يملك الإمكانيات للقيام بعملية فصل كهذه.