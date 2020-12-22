عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سامسونج تكشف النقاب عن أرخص هواتف الجيل الخامس من جلاكسي

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الخليج 365

تخطط شركة سامسونج الكورية الجنوبية لجعل هواتف الجيل الخامس الذكية ذات تكلفة أقل ومتاحة للعديد من المستخدمين.



وكانت الشركة قد أطلقت هواتف Galaxy A51 5G و Galaxy A71 5G وGalaxy A42 5G، وتخطط لإطلاق Galaxy A32 5G وGalaxy A22 5G في العام المقبل.

وكشف تقرير جديد أن شركة سامسونج تخطط لإطلاق Galaxy A22 5G في الهند ودول جنوب شرق آسيا الأخرى في النصف الثاني من عام 2021.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف حوالي 180 دولارا، ما يعني أنه سيكون الأرخص على الإطلاق.

ومن المقرر أن يستخدم هاتف Galaxy A22 5G معالج MediaTek Dimensity 700، الذي يحتوي على مودمG 5 مدمج.

ويتنافس الهاتف مع الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة والتي تعمل بتقنية الجيل الخامس من شركات مثل أوبو وريلمي وفيفو و شاومي.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن سامسونج ستطلق ما لا يقل عن ثمانية هواتف ذكية من سلسلة Galaxy A في عام 2021، ووفقا للتقرير سيتم تصنيع 20% إلى 30% من الهواتف الذكية من سامسونج باستخدام طريقة الإنتاج المشترك JDM، ما يعني أنه سيتم الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير المنتجات وتصميمها ومهام الإنتاج من علامة مختلفة، وستشارك سامسونج جزئيًا في العملية.