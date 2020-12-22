شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 110 إصابات بفيروس كورونا ووفاة 11 حالة في السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإتحادية في السودان عن تسجيل 110 إصابة جديدة بكورونا و تسجيل 11حالة وفاة ، و152 حالة تعافي وأوضح التقرير الصادر حسب نتائج فحوصات التقرير الوبائي، أن ولاية القضارف سجلت 54 حالة إصابة جديدة، ولاية الخرطوم 36 حالة، 9 حالات بولاية الجزيرة ، 2 بولاية البحر الأحمر.

وتوضح الاحصائية تراجع حالات الاصابة بولاية الخرطوم وارتفاع بولاية القضارف التي حلت في الصدارة لاول مرة وأكدت الوزارة وفق تقريرها التراكمي عن ارتفاع الحالات تراكميا الى 23100 حالة، متضمنة 1461 حالة وفاة، و13412 حالة تعافي. واشار التقرير الى تسجيل 5 ولايات فقط حالات جديدة من 18 ولاية بالبلاد.

وذكر التقرير الوبائي ان الفحص المعملى تم في 9 معامل إضافة إلى مراكز العزل بولاية الخرطوم، حيث بلغ إجمالي العينات المفحوصة (783)، فيما بلغ عدد العينات الموجبة (110) بنسبة إيجابية بلغت 14٪ .

وأشارت وزارة الصحة الاتحادية الى انها تعمل حسب البرتكول المحدث لحالات التعافي والخروج من العزل ، كما يعمل الفريق الاتحادي مع إدارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية .

ونوهت الوزارة ان الحالات الموجبة للمسافرين القادمين من الولايات والذين أجروا الفحص في المعمل القومي تسجل للولايات لضمان متابعة المخالطين.

وشددت وزارة الصحة على التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه على الرقم 9090، وعلى تطبيق الارشادات الوقائية ( التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال، ومتابعة التقارير اليومية حول الوبائيات على موقع الوزارة على الفيسبوك وموقع مرصد السودان الصحي الخاص بجائحة كورونا.