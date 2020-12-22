شكرا لقرائتكم خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد في السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة، نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية ، على محافظتي الحناكية والمهد. وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.

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