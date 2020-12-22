عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بنظام جوجل أندرويد 10.. الكاتيل تطلق حاسوبها اللوحي الجديد

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الخليج 365

أعلنت شركة الكاتيل الفرنسية Alcatel عن إطلاق الحاسوب اللوحي 3T 10 4G الجديد.



وأوضحت الشركة الفرنسية أن الحاسوب اللوحي الجديد يعتمد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 10، ويشتمل على مودم 4G لسهولة الاتصال أثناء التنقل.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للحاسوب اللوحي 3T 10 4G الجديد على شاشة قياس 10.1 بوصة تعمل بدقة الوضوح HD (1280 x 800 بيكسل)، مع سماعة أمامية ومعزز مزدوج للنغمات العميقة من أجل الاستمتاع بصوت ديناميكي.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي الجديد معالج ميديا تيك MT8766B رباعي النوى مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وعند الحاجة إلى المزيد من السعة التخزينية للصور ومقاطع الفيديو والموسيقى يمكن توسيع ذاكرة جهاز الكاتيل الجديد حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن الحاسوب اللوحي الجديد يأتي مزودا بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل وأخرى على الجانب الخلفي بدقة 5 ميجابيكسل، ويزخر ببطارية سعة 5500 مللي أمبير ساعة.

وأعلنت شركة الكاتيل عن طرح الحاسوب اللوحي 3T 10 4G الجديد في الأسواق العالمية اعتبارا من الآن، إلا أنها لم تفصح عن أسعار الحاسوب اللوحي الجديد في أسواق المنطقة العربي.