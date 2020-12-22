صور.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب باب حِطة في البلدة القديمة بالقدس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد اليوم شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي قرب باب حطة أحد الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن شرطة الاحتلال أطلقت النار صوب شاب قرب باب حطة، مشيرة إلى أنه في أعقاب ذلك، أغلقت شرطة الاحتلال أبواب المسجد الأقصى المبارك واحتجزت المصلين داخله واعتدت على عدد منهم، كما أغلقت باب العامود وباب الساهرة بالبلدة القديمة واعتدت على المواطنين والباعة الجائلين هناك، ومنعت الدخول إلى البلدة القديمة أو الخروج منها.

تفقد جثة الشاب



شرطة الاحتلال في محيط الحادث



قتل الشاب الفلسطيني



نقل جثة الشاب

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