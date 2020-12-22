عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسعر اقتصادي وتقنيات جيدة.. أوبو تطلق هاتفها الذكي A53 5G الجديد

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الخليج 365

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق هاتفها الذكي A53 5G الجديد، وسيكون الهاتف الذكي الجديد من الفئة منخفضة التكلفة.



وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف A53 5G يمتاز بدعم شبكة الجيل الخامس 5G مع شاشة تعمل بمعدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف أوبو الجديد على شاشة قياس 6.5 بوصة وتعمل بدقة الوضوح FHD+ وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز، وتوجد كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل في فتحة صغيرة على يسار الشاشة.

وقامت الشركة الصينية بتركيب كاميرا رئيسية ثلاثية على الجانب الخلفي للجهاز، حيث يعمل المستشعر الرئيسي بدقة 16 ميجابيكسل مع مستشعرين بدقة 2 ميجابيكسل لكل من الماكرو وبيانات العمق.

وينبض بداخل هاتف أوبو A53 5G الجديد معالج ميديا تيك Dimensity 720 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 أو 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، ويوجد مستشعر بصمة الأصابع على جانب الهاتف الذكي الجديد، الذي يزخر ببطارية سعة 4040 مللي أمبير ساعة، والتي يتم إعادة شحنها بقدرة تصل إلى 10 وات، بواسطة منفذ USB-C.

وعلى الرغم من افتقار هاتف أوبو A53 5G الجديد إلى كاميرا واسعة الزاوية، إلا أنه يزخر بالعديد من التجهيزات التقنية الجيدة.

ولم تفصح شركة أوبو عن موعد طرح هاتفها الذكي A53 5G الجديد في الأسواق العالمية أو أسعاره المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.