جاء هذا في بيان نشرته الوزارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ونقل البيان عن باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام، أن الحركة الجوية بالمطارات المصرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم.
وأضاف البيان أنه:" لا صحة لما أثير علي بعض المواقع الإلكترونية عن تعليق حركة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية".
وتابع البيان:" هذا وتهيب وزارة الطيران بضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية بالوزارة عند تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بحركة الطيران المدني".
ودعا إلى توخي الحذر في نشر بيانات غير دقيقه تعمل على إثارة البلبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. "الطيران المدني" تكشف حقيقة تعليق الحركة الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.