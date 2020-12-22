الرباط- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة أنه بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا، يتم العمل بالإجراءات الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء منذ الساعة التاسعة ليلا، ولمدة 3 أسابيع.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تتعلق بـ
إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى في الساعة 8 مساء، وحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.
ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة، إضافة إلى منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة والإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.
وينتظر المغرب نحو 10 ملايين جرعة تم طلبها من لقاح "سينوفارم" الصيني، حيث اتخذت الحكومة جميع الإجراءات لبدء حملة التطعيم مباشرة بعد وصول أولى شحنات اللقاح الصيني وفق جدول يضمن حقنتين لكل شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يشدد قيود الحركة لمكافحة تفشي فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.