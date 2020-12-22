شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: الموازنة لن تمس رواتب الموظفين وقصف الخضراء عمل إرهابي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن موازنة 2021 لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب، مشيرًا إلى أن المستهدف في هذه الموازنة هم الطبقات العليا.
وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن "قصف الخضراء يوم أمس عمل إرهابي جبان والصواريخ وقعت على عراقيين وأصابتهم"، وأضاف "لن نقبل بأي اعتداء على البعثات الدبلوماسية واعتقلنا مجموعة من المشتبه بهم في عملية القصف".
وتابع "أوقفنا مسؤولين عن قواطع أمنية وأدخلناهم السجن بعد القصف الأخير".
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