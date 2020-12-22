شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتفق مع شركة فايزر على استيراد 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وزارة الصحة قولها اليوم الاثنين إنها اتفقت مع شركة فايزر على استيراد 1.5 مليون جرعة من لقاحها لكوفيد-19.
وأضافت أن الوزارة قالت إن اللقاح، الذي طورته فايزر مع شركة بيونتيك، سيصل إلى العراق في مطلع العام المقبل.
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