شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 640 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين تسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات النشطة إلى 28299 حالة.

وذكر المركز - في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية أنه تم تسجيل 722 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء منذ بدء الجائحة إلى 65532 حالة.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصبح إجمالي الوفيات جراء الفيروس 1369 حالة.