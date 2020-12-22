شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الاسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى ويعتقل شابين ويعتدي على عدد من المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت شابين، بحجة تعرض أحد جنودها لهجوم قرب باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن جنود الاحتلال اعتقلوا شابين في صحن الصخرة المشرفة بعد الاعتداء عليهما، كما اعتدوا على عدد من المواطنين حاولوا الخروج من الأبواب الخاصة بالمسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة العشاء، بحجة منع الحركة في المنطقة بالمطلق.