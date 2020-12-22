شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: قصف متبادل بين قوات قسد وفصائل موالية لتركيا فى عين عيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى وقوع قصف متبادل بين قوات قسد وفصائل موالية لتركيا في عين عيسى، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية جددت اعتداءاتها بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى انطلاقاً من المناطق التي يحتلونها بريف الرقة الشمالي في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر محلية أن القوات التركية ومجموعات من مرتزقتها الإرهابيين اعتدوا بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة ما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات الأهالي والبنى التحتية.

واستهدف القوات التركية ومرتزقتها من الإرهابيين أمس الأول بالقذائف المدفعية منازل المواطنين في قريتي صيدا ومعلق شمال شرق مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل.