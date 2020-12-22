شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 877 إصابة جديدة و43 وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين تسجيل 877 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 418002 حالة. وذكر بيان للوزارة أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3890125 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب، وتم تسجيل 43 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7000 حالة، كما تم تسجيل 1980 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 380134.

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