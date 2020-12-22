شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ديون السودان.. ابرز توصيات ختام قمة "الإيجاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت قمة جيبوتي الاستثنائية لمنظمة "الإيجاد" الحكومة السودانية للإسراع في استكمال المرحلة الانتقالية، فيما أيدت خطوات إثيوبيا في إقليم تجراي.

وقالت القمة في البيان الختامي ، وفق موقع "العين" الإماراتي، إن القمة الاستثنائية دعت الحكومة السودانية والأطراف لضرورة استكمال المرحلة الانتقالية سريعا، وإنشاء المجلس التشريعي الانتقالي.

ودعت القمة في البيان الذي صدر ،الإثنين، إلى إلغاء ديون السودان، وتمكينه من الحصول على قروض التنمية من المؤسسات الدولية لانتعاش اقتصاده بعد إزالته من لائحة الإرهاب الأمريكية.

وشدد البيان على ضرورة التنفيذ الصادق والكامل لاتفاق جوبا للسلام، مشيدا بالدور النموذجي الذي لعبته حكومة جنوب السودان في مساعدة السودانيين للتوصل لاتفاق سلام.

وحول الوضع في جنوب السودان، أشاد رؤساء دول إيجاد بالتقدم المحرز في تشكيل حكومة الوحدة الانتقالية، والهياكل الحكومية المحلية ووقف الأعمال العدائية.

وحثت "إيجاد" جنوب السودان على ضرورة إشراك الجماعات غير الموقعة على السلام في محادثات السلام، مؤكدة ضرورة عدم حرمان النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان رياك مشار من السفر.

وحول الوضع في إثيوبيا، قال البيان، إن القمة استمعت إلى إحاطة رئيس الوزراء آبي أحمد، بشأن العملية العسكرية التي شنتها الحكومة في إقليم تجراي، وأكدت دعمها للخطوات الإثيوبية لفرض النظام الدستوري والاستقرار ووحدة البلاد.