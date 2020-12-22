شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تنفى تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لكورونا فى المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة السعودية تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في المملكة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، قال إن فيروس كورونا المتحور ليس أسوأ من كوفيد19 ، وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه.، مؤكدا أن الفيروس المتحور تحت الدراسة ونتابع تطوراته باهتمام بالغ ، مضيفا فى تصريحات لقناة الإخبارية السعودية، أن المملكة اتخذت قرار منع السفر كإجراء احترازي لتقييم الوضع لفهم طبيعة هذا الفيروس المتحور.

وأمس، قال الدكتور محمد العبدالعالى، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا تسير بسلاسة ولا مشاكل لدى من تلقوا الجرعة الأولى، حيث لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية، داعيا إلى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية لتحقيق المناعة، مشيرا الى أن التسجيل لتلقي اللقاحات متاح للجميع عبر تطبيق "صحتي" 400 ألف شخص سجلوا لتلقي اللقاح".