"سانا": القوات التركية تجدد اعتداءاتها على بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى انطلاقاً من المناطق التي يحتلونها بريف الرقة الشمالي في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر محلية أن القوات التركية ومجموعات من مرتزقتها الإرهابيين اعتدوا بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة ما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات الأهالي والبنى التحتية.

واستهدف القوات التركية ومرتزقتها من الإرهابيين أمس الأول بالقذائف المدفعية منازل المواطنين في قريتي صيدا ومعلق شمال شرق مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل.