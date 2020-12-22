شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المنافسة السعودية تفرض غرامة 10 ملايين ريال على الشركة السعودية للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية فرض غرامة 10 ملايين ريال على الشركة السعودية للاتصالات.

وأوضحت الهيئة أن الشركة السعودية اساءت استغلال وضعها المهيمن من خلال فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء عند التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة للمنشآت التنافسية.

وأكدت الهيئة أن الشركة السعودية للاتصالات رفضت التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.