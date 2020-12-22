شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى يبحث حماية المجتمع من التحديات الصحية فى لقاء مع حاكم دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، بالشيخ محمدبن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، فى إمارة دبى، وناقشا عدد من الموضوعات التى تهم الوطن وفى مقدمتها حماية المجتمع تجاه التحديات الصحية، وتعزيز دورة الحياة الاقتصادية، ونشر ولى عهد أبوظبى صور من اللقاء عبر حسابه على "تويتر"، وكتب فى تعليقه عليها: "ناقشت وأخي محمد بن راشد خلال لقائنا في دبى..عددا من المواضيع التي تهم الوطن والمواطن وفى مقدمتها حماية المجتمع تجاه التحديات الصحية وتعزيز دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في ربوع الوطن".



حاكم دبى



محمد بن زايد



ولى عهد ابو ظبى

كان قد شارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، متابعيه، بمجموعة صور من جولته في منطقة بحيرات المرموم، عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، بصحبه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبى.

وكتب حاكم إمارة دبى: "جولة عند بحيرات المرموم في شتاء الإمارات الأجمل، تحلو الجولات وتحلو الحياة عندما تكون برفقة محمد بن زايد آل نهيان".

يأتي هذا فيما كان قد حقق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،، عدد مشاهدات قياسي عبر حسابه الرسمى بتطبيق "تيك توك" الذى أطلقه منذ يومين، حيث سجل أول فيديوهاته أكثر من 2 مليون مشاهدة، كما لاقى إعجاب أكثر من 132 ألف، إضافة إلى حوالى 22 ألف تعليق.

كما سبق وأكد الشيخ محمد بن راشد، أن هدفه من إطلاق حسابه على "تيك توك" هو التواجد حيث يوجد الناس، وبناء محتوى عربى إيجابى، وقال بن راشد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "أطلقت اليوم حسابي الرسمي على منصة TikTok للتواصل الاجتماعي .. الأسرع نمواً في العالم والتى تضم أكثر من 800 مليون متابع.. نريد أن نكون حيث يكون الناس .. ونريد بناء محتوى عربي إيجابي .. ونريد أن نستمع للشباب ونُسمعهم قصتنا".