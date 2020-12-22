شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى: رد باهظ جدا على أى هجوم من إيران وشركائها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش الإسرائيلى، إنه سيكون هناك رد باهظ جدا على أي هجوم من إيران وشركائها، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وقال الجيش الإسرائيلى، إن مستوى رد الفعل وجميع الخطط جاهزة للرد على أي هجوم.
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