التحالف: استمرار منح التصاريح للسفن المتوجهة للموانئ اليمنية ومنها "الحديدة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربى استمرار منح التصاريح للسفن المتوجهة للموانئ اليمنية ومنها ميناء الحديدة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وقال التحالف، إن هناك 6 سفن تتواجد بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها و 8 سفن بانتظار الدخول، مشيرا إلى سفينة تحمل القمح تفرغ حمولتها بميناء الصليف اليمنى. وتابع التحالف: "نقدم كافة التسهيلات للسفن التجارية وعمل المنظمات بالداخل اليمنى".

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