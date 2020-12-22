شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية " : الغواصة النووية الأمريكية جورجيا تدخل مضيق هرمز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت البحرية الأمريكية، إن الغواصة النووية يو إس إس جورجيا تدخل مضيق هرمز برفقة قطعتين حربيتين، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وكان مسئول بالنتاجون ذكر اليوم الإثنين، أن الغواصة النووية "يو أس أس جورجيا" المزودة بأكثر من 150 صاروخ "توماهوك" ستعبر مضيق هرمز فى طريقها إلى الخليج .

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