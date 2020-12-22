شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل خط "تابلاين" القديم للنفط كأول موقع للتراث الصناعى بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح خط أنابيب النفط القديم "التابلاين" أول موقع تراث صناعي يتم تسجيله رسمياً فى المملكة العربية السعودية، وذلك تقديراً لأهميته التاريخية المرتبطة بمرحلة بدايات صناعة النفط، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء ذلك بعد مبادرة وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، الأمير بدر بن فرحان، واستجابة وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، لإيقاف أعمال إزالة خط أنابيب "التابلاين"، لتمكين هيئة التراث من دراسته وتوثيقه، إذ تولت الهيئة مسؤولية دراسة الموقع وتسجيله، بحسب ما كتبه الموقع الثلاثاء.

ويعد خط أنابيب النفط هذا من من أهم معالم التراث الصناعي في المملكة، وهو يمتد من شرق المملكة إلى شمالها.

وبدأ إنشاؤه قبل أكثر من 70 عاماً، في عام 1948، بأمر من الملك عبدالعزيز، ولا تزال بقايا الخط شاهدة على بدايات الصناعة النفطية في المملكة.

وفى يوليو عام 2019، نظمت وزارة الثقافة مسابقة "التراث الصناعي" الأولى من نوعها فى تاريخ المملكة.

وأدت المسابقة إلى تسليط الضوء على مواقع تاريخية لها علاقة بالنهضة الصناعية السعودية، كما أنه زاد الوعي بهذا النوع من التراث الذي يشمل كل ما يتعلق بالإنجازات الاجتماعية والهندسية التي صنعها الإنسان بعد الثورة الصناعية مثل آثار الثقافة الصناعية التاريخية القديمة، إضافةً للمناطق الخاصة بالأنشطة الاجتماعية المرتبطة بالصناعة مثل الإسكان والتعليم، وفقاً للوكالة.