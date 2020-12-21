"مصر للطيران" توسع شراكتها مع "طيران الخليج" البحرينية

وبموجب التوسع في الاتفاقية، يسمح لطيران الخليج (البحرينية) بإضافة رمزها "GF" على 5 وجهات داخلية لمصر للطيران وهي أسوان وأسيوط والغردقة والأقصر وشرم الشيخ، حسبما أفادت "بوابة الأهرام".

© AFP 2020 / STR

ومن شأن هذه الخطوة، توسيع خيارات السفر المتكاملة لعملاء الشركتين، بما في ذلك إتمام إجراءات السفر حتى الوجهة النهائية، كما يعزز التعاون التجاري بين الشركتين، إضافة إلى تطبيق الشركتين إجراءات احترازية إضافية للأمن والسلامة.

وقال الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ"مصر للطيران" إن

الوقت الحالي يتطلب من "جميع الشركاء المزيد من التعاون و توطيد العلاقات وبذل جهد أكبر لتقديم خدمة أحسن لعملائهم".

وأضاف: "من هذا المنطلق فإن مصر للطيران وطيران الخليج قد عملتا على توطيد شراكتهما، من خلال منح عملاء طيران الخليج إمكانية السفر على رحلات مصر للطيران الداخلية والاستمتاع بأعلى درجات الراحة والخدمة والإجراءات الاحترازية الخاصة بالسلامة والصحة على متن طائرات مصر للطيران".