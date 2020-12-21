في مشهد مهيب... تشييع جثمان الشاعر السعودي راجح العجمي... فيديو

وأظهرت مقاطع فيديو مشاركة أعداد غفيرة في صلاة الجنازة على العجمي، وفي مراسم دفنه في مدينة الدلم بالقرب من الرياض.

وأرفق البعض مقاطع الفيديو المؤثرة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماع، ببعض المقاطع الصوتية من شعر الراحل.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل النشطاء مع وسم "#راجح_العجمي_في_ذمة_الله" والذي تصدر قائمة الأعلى تداولا على تويتر.

​كتب الداعية السعودي الشهير عائض القرني يقول: "رحم الله الشيخ الفاضل، والداعية المسدد، والشاعر الكبير راجح العجمي، وأسكنه الدرجات العلا من الجنة، وأحسن عزاء أهله وذويه، وألهمهم الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر محبو العجمي أنه استغل شعره في توجيه النصح والوعظ من أحداث الزمن وتقلباته، موضحين أن قصائده حظيت بإعجاب الكثيرين من محبي الشعر النبطي.

ويشيرون إلى أنه نظم قصيدة، بدت وكأنها رثاء لنفسه وهو على قيد الحياة، حيث شرح فيها أهوال الجنازة والدفن.