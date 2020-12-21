وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أمس الأحد، على صفحته الرسمية في "تويتر": أبطال قيادة عمليات البصرة يلقون القبض على أربعة مطلوبين للقضاء، خلال الصفحة الأولى من المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق".
وأضاف رسول "كما تمكنت القطعات المكلفة بواجب التفتيش من مصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة، والعثور على كميات من الأعتدة".
وكانت البصرة خلال الفترة الماضية قد أصبحت مسرحا لعمليات اغتيال عدد من الناشطين، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات العراقية تلقي القبض على مطلوبين وتضبط كميات من السلاح... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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