مصدر لسبوتنيك: الجيش السوداني يستعيد السيطرة على كل المناطق الحدودية مع إثيوبيا

الخرطوم- سبوتنيك. وكشف المصدر، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، عن أن "الجيش السوداني استطاع خلال الأيام الماضية، السيطرة على مناطق أم قزاز وعاروض والأسرة، وآخر تلك المناطق التي استعادها الجيش خلال اليومين الماضيين هي جبل الطيور وخور شين وقلع اللبان".

© REUTERS / TIKSA NEGERI

وبدأ الجيش السوداني خلال الأسابيع الأخيرة التمدد في الأراضي التي كانت تحت سيطرة المليشيات الإثيوبية المدعومة من أديس أبابا، طوال فترة الـ 26 عاما الماضية.

واتهم الجيش السوداني نظيره الإثيوبي والمليشيات المدعومة منه، بنصب كمين لعناصره التي كانت تُمشط محيط جبل أبو طيور، الأسبوع الماضي، متسببة فيسقوط قتلى وجرحى من الجانب السوداني.

ويتوقع أن تعقد لجنة ترسيم الحدود بين البلدين، أولى اجتماعاتها بالخرطوم، غدا الثلاثاء، بعد العمليات العسكرية الجارية لاسترداد المناطق السودانية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال، الخميس الماضي، إن حكومته تتابع عن كثب ما حدث بيد إحدى الميليشيات المحلية على الحدود الإثيوبية السودانية.