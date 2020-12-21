إعلام: مقتل فلسطيني وإصابة ضابط إسرائيلي في إطلاق نار بالقدس

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الحادث وقع عند بوابة الأسباط في البلدة القديمة بين المسلح وأفراد الشرطة المتواجدين بالموقع.
ونقلت عن الشرطة أن المشتبه به كان مسلحا بمدفع رشاش من نوع كارلو وأطلق النار على نقطة الشرطة قبل أن يتم تحييده من قبل أفراد شرطة حرس الحدود.
وأشارت إلى أن ضابطا أصيب وجرى نقله إلى المستشفى، بينما أصيب أحد المارة أثناء الحادث وتلقى إسعافات أولية في مكان الحادث.
وذكر أحد المسعفين الذين شاركوا في إسعاف المصاب أن الشرطة نجحت في السيطرة على المهاجم.
وفي الإطار ذاته، ذكر موقع "عرب 48" أن شابا فلسطينيا، "استشهد مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي."
وأوضح الموقع أنه قتل إثر تنفيذه عمليه إطلاق نار أصيب فيها عنصر من الشرطة الإسرائيلية بجروح تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة.
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