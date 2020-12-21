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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تويتر تعيد خاصية إعادة التغريد بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت شركة تويتر إنها ستوقف تغييرات أدخلتها على خاصية إعادة التغريدات، التي كانت تهدف إلى الحد من انتشار المعلومات المضللة خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وصعب موقع التدوينات المصغرة في أكتوبر (تشرين الأول) على المستخدمين إعادة التغريدات التي تحتوي على معلومات مضللة وروج لاستخدام التغريدات المقتبسة والتي تضم تعليقات من المستخدم.
كما فرض قيوداً من بينها وضع علامات على التغريدات التي تدعو إلى التدخل في العملية الانتخابية وحذف هذه التغريدات.
وقالت الشركة في بيان أمس الأربعاء: "خاصية إعادة التغريد ستعود إلى ما كانت عليه من قبل"
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