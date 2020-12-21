تويتر تعيد خاصية إعادة التغريد بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت شركة تويتر إنها ستوقف تغييرات أدخلتها على خاصية إعادة التغريدات، التي كانت تهدف إلى الحد من انتشار المعلومات المضللة خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وصعب موقع التدوينات المصغرة في أكتوبر (تشرين الأول) على المستخدمين إعادة التغريدات التي تحتوي على معلومات مضللة وروج لاستخدام التغريدات المقتبسة والتي تضم تعليقات من المستخدم.

كما فرض قيوداً من بينها وضع علامات على التغريدات التي تدعو إلى التدخل في العملية الانتخابية وحذف هذه التغريدات.

وقالت الشركة في بيان أمس الأربعاء: "خاصية إعادة التغريد ستعود إلى ما كانت عليه من قبل"