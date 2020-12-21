قتلى وجرحى بأعمال عنف متفرقة في العراق

وأفادت الوكالة، اليوم الإثنين، بأن شرطة بغداد صرحت أن قوة أمنية انتشلت جثة رجل بدت عليها آثار طعنات سكين في منطقة الظهر من أسفل جسر الصرافية وسط بغداد، بينما وجدت القوات الأمنية جثتي شخصين، بعد أيام من اختطافهما، في قضاء البعاج شمال غربي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمالي العراق.
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وقال "الحشد" في بيان إن "قوة مشتركة من استخبارات الحشد الشعبي واللواء الثاني بالحشد، اعتقلت اليوم الاثنين، قياديا بداعش في الأنبار"، بحسب "السومرية نيوز".
ولم يكشف بيان قوات الحشد التابعة للقوات المسلحة العراقية رسميا، عن هوية المسؤول في التنظيم الإرهابي، لكنه أوضح أنه يشغل صفة أمنية في التنظيم بالمحافظة.
وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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