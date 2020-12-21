"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع سعودية شرقي اليمن

وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع إن دفاعاتهم الجوية استهدفت طائرة CH4 سعودية بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.

وأضاف أن إسقاط الطائرة جاء "أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب".

© REUTERS / Fawaz Salman

ولم تعلق قوات التحالف العربي بقيادة السعودية- التي تشن منذ مارس/ آذار 2015 عمليات عسكرية دعما لقوات الحكومة الشرعية في مواجهة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني- على ما أفاد به سريع. .

يشار إلى أن طول جناحي الطائرة CH-4 يصل إلى 18 مترا، ويبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع إلى 1350 كغ، ومدى طيرانها الأقصى 5 آلاف كم.

ويمكن أن تحلق الطائرة على ارتفاع بين 5 إلى 7 آلاف متر، كما أنها تتمتع بالكفاءة الهوائية العالية باستخدام شبكة التخطيط الهوائية الجديدة، بحسب المصدر ذاته.

وتتنوع مهام الطائرة CH-4 بين مراقبة ميدان القتال وجمع المعلومات، وتنفيذ عمليات عسكرية في المجال الجوي المحظور، بحيث يمكنها توجيه ضربات دقيقة إلى الأهداف الثابتة أو المتحركة بسرعة منخفضة على الأرض، وفق ما ذكرته القناة.